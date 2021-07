Liège: des experts inspectent les ponts et évaluent les dégâts après les inondations

Depuis jeudi dernier, les équipes du service d'expertise des ponts du SPW inspectent ces ponts, un à un, afin d'évaluer les dégâts. Des équipes qui sont confrontées à une situation tout à fait inédite. Patrice Toussaint, directeur du service d’expertise des ponts au SPW: "On n'a jamais vécu de moments comme ceux-ci. Il a fallu très rapidement, dès jeudi, se coordonner pour inspecter les ponts en amont de la Vesdre, du côté d'Eupen, et puis on est redescendu sur l'Ourthe. On s'est coordonné avec les directions territoriales, avec les communes, qui ont un grand besoin d'aide de nos expertises. On s'est coordonné avec les cellules de crise aussi. Et toute la difficulté, c'était les moyens d'accès, c'était d'avoir une visibilité, parce que les niveaux d'eau étaient toujours très hauts, parce qu'il y avait des débris, des troncs, des câbles, des voitures sur les ponts qui nous empêchaient soit l'accès, soit de visualiser correctement. Et c'est ce que font nos équipes tous les jours depuis jeudi matin".

Au programme ce mardi: mettre un bateau à l'eau pour aller inspecter les ponts entre Liège et Chênée. "On va voir le pont de Fétinne, le pont en aval de Fétinne, un pont à Chênée qui est actuellement fermé, et on va essayer de se rassurer aujourd'hui pour voir si on peut le rouvrir" explique Patrice Toussaint.

Septante ponts déjà inspectés

Pour l'instant, une septantaine de ponts ont déjà été inspectés. Mais impossible aujourd'hui de savoir exactement combien de ponts sont concernés par les dégâts causés par les inondations, comme le souligne Patrice Toussaint: "Combien de ponts sont touchés? On le sait facilement au SPW, mais il faut savoir qu'il n'existe aucun inventaire des ponts communaux. Là, on doit aller sur le terrain et se coordonner avec les bourgmestres pour qu'ils nous montrent quels ponts ils ont en gestion -quand ils le savent-, et nous, on se charge de coordonner et de cartographier la synthèse de toutes ces investigations".

On devrait en savoir plus fin de semaine, quand tous les ponts auront été visités.

Pour aider les ingénieurs, une équipe de plongeurs, interne au SPW, participe également à l'inspection des ponts.



On a des dégâts qu'on n'a jamais vus

Et à situation inédite, dégâts inédits, comme l'explique Sébastien Flawinne, ingénieur au service d'expertise des ponts du SPW: "Comme la situation est inédite, on a des dégâts qu'on n'a jamais vus. J'ai vu des piles qui ont disparu, les pilasses centrales sur lesquelles le pont repose ne sont plus là. Le pont n'a donc plus son appui central. J'ai vu des ponts qui se sont soulevés avec l'amas de débris qui s'est rassemblé sous le pont. Le pont s'est soulevé, et quand il est redescendu, il n'est plus descendu sur son appui, donc j'ai vu des ponts qui se sont déplacés vers l'aval de près d'un mètre. On a vraiment des défauts qu'on n'a jamais en temps normal. Et les conséquences sont catastrophiques pour l'ouvrage".