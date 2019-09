Liège: des étudiants du secondaire formés aux premiers secours

C’est pourquoi, depuis 5 ans, l’Institut Sainte-Thérèse d’Avila à Chênée (Liège) forme ses étudiants aux gestes qui sauvent: "Ne rien faire, c'est vraiment mauvais, c'est très délétère. Le mieux, c'est de faire" explique Dominique Di Duca, infirmier urgentiste et professeur de nursing. "Ici, c'est vraiment une approche, une conscientisation: faites ce que vous savez et c'est déjà très bien".

Appliquer les gestes de premiers secours, cela semble facile à première vue. Pourtant, seuls 3% de la population sont habilités à donner les premiers soins. "Pour moi, c'était compliqué. Quand je voyais ça à la télé, je me demandais comment les autres faisaient" témoigne Mayra Van Den Heuven, étudiante en 4ème puériculture. "On ne m'a jamais appris ça avant, et je ne me suis jamais occupée de personnes comme ça" ajoute Nolwenn Maquet, également étudiante en 4ème puériculture.

Depuis 5 ans, l'école forme ses étudiants aux gestes qui sauvent. - © RTBF

Une formation qui a déjà porté ses fruits

Et les étudiants semblent avoir bien intégré la technique. Badys Said, étudiant en 3ème technique: "Si la victime ne bouge pas, il faut regarder si elle respire. Si elle ne respire pas, il faut appeler les secours et dire qu'il y a une personne en danger. Dire où je me trouve et ce que la personne a. Eux vont me dire ce que je dois faire avant qu'ils n'arrivent".

Massages cardiaques, utilisation de défibrillateur, cette formation a déjà porté ses fruits au sein de l’établissement scolaire. Josiane Monseur, directrice de l’Institut Sainte-Thérèse d’Avila à Chênée: "On a eu l'anecdote une année où un des jeunes de chez nous était dans un lieu public et où il a eu l'occasion de réanimer une personne. Il était fier et nous étions fiers pour lui".

Dans le futur, la Croix-Rouge espère augmenter drastiquement le nombre de formations afin qu’une personne sur cinq soit habilitée à prodiguer les premiers soins.