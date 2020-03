Liège : des étudiants d' HELMO bloqués au Sénégal

Seize étudiants de la haute école libre mosane (Helmo) sont actuellement bloqués au Sénégal.

Ils doivent rentrer le 28 mars mais la situation sanitaire internationale complique les choses et surtout les vols.

Ces étudiants qui viennent des sites de Ste Croix Liège et de St Roch Theux se destinent au métier d’enseignant et sont en stage là-bas.

Le partenariat avec le Sénégal ne date pas d’hier pour Helmo mais c’est la première fois qu’une telle situation se produit.

Etienne Sottiaux, Le directeur de la section pédagogique d' Helmo, se veut cependant rassurant :

"Nous avons des nouvelles plutôt rassurantes compte tenu de la situation. Il faut surtout gérer les affects humains qui sont tout à fait légitimes. Nous avons plusieurs personnes de notre staff en contact permanent avec les étudiants et avec le professeur qui est sur place. Professeur qui était en visite de stage uniquement pour quelques jours mais qui a décidé de rester. Nous travaillons avec les autorités locales et belges de façon à pouvoir assurer le rapatriement le plus rapidement possible mais en fonction évidemment de l’évolution des décisions dans les différents pays".