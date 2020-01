Liège : des cyclistes comptent les voitures garées sur des pistes cyclables

Arrêter ou stationner sa voiture sur une piste cyclable, c’est une infraction, passible d’une amende, et cela fait aussi courir des risques aux cyclistes qui sont forcés de se déporter sans visibilité sur la bande voiture.

Pour dénoncer ce problème, des participants au mouvement La Masse Critique de Liège ont décidé de réaliser des comptages des véhicules surpris en pleine infraction.

Samedi dernier, en fin de matinée, durant une heure, ils ont parcouru, à deux et à vélo, le boulevard de la Sauvenière. "Nous avons recensé douze véhicules uniques arrêtés ou stationnés sur la piste.", explique Sébastien Borguet, "C’est passible normalement d’une amende de 116 euros minimum. On constate aussi que c’est rarement suivi de sanction et donc ça persiste. Régulièrement, des policiers passent à côté de voitures qui sont stationnées sur la piste cyclable sans s’arrêter, sans avoir l’air d’être particulièrement pressés ou en intervention. Donc, ça pose la question de savoir le pourquoi."

La Police de Liège affirme ne pas négliger ces infractions. Elle explique qu’elle cherche justement à engager de nouveaux agents sanctionnateurs et que tous ceux qui constatent des infractions peuvent la prévenir.

Les deux cyclistes de La Masse Critique ne prônent pas uniquement l’application des sanctions prévues. Ils tentent aussi de sensibiliser les automobilistes. Mais Michaël Lecerf constate que : "C’est souvent assez mal accueilli. Les personnes en plus se permettent directement de monter sur leurs grands chevaux et de commencer presque à me reprocher ma présence sur une piste cyclable avec un vélo. On a une espèce de sentiment de légitimité, de "Je ne peux pas faire autrement et, de toute façon, c’est au cycliste ou au piéton de trouver une solution et de s’adapter à ça."."

Les deux cyclistes annoncent en tout cas d’autres comptages et des actions de sensibilisation.