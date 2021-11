Liège: des consultations pour informer et rassurer sur la vaccination au CHR de la Citadelle

La vaccination contre le Covid suscite parfois des craintes, des avis de tous bords, des interprétations qui ne sont pas toujours fondées. A Liège, le CHR de la Citadelle a donc décidé d'innover et de proposer des "consultations pédagogiques".

Le principe: sur rendez-vous, des infectiologues proposent de vous informer sur tous les aspects de la vaccination contre le Covid. Et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Docteur Martial Moonen, chef de service en infectiologie au CHR de Liège: "Nous sommes épuisés à l'hôpital de voir cette situation où les lits sont vraiment occupés en grande majorité par des patients non-vaccinés. Nous avons donc décidé de prendre notre bâton de pèlerin, et si nous savons convaincre quelques personnes du bien-fondé de la vaccination, ce sera tout bénéfice, non seulement pour le patient directement, mais également pour la société. Je précise bien que nous ne visons pas les antivax qui ont des raisons, parfois justifiées, parfois farfelues, qui se situent autour des libertés individuelles de se faire vacciner, mais plutôt de viser les personnes qui sont hésitantes parce qu'elles ont des questions, des questions parfois justifiées sur les risques liés au vaccin. Et nous voulons prendre le temps de répondre à ces personnes-là pour les rassurer".

Ces "consultations pédagogiques" sont données les lundi, mardi et jeudi matin à la Citadelle, sur rendez-vous.

A noter que la Province de Liège va multiplier ses lieux de vaccination pour administrer la 3ème dose du vaccin. Une montée en puissance à partir de cette semaine et de manière progressive, partout en Wallonie et à Bruxelles.

►►► À lire aussi : Où recevoir sa dose de rappel en Wallonie et à Bruxelles ? De nouveaux centres vont ouvrir leurs portes

En province de Liège, il y aura ainsi à terme 10 centres de vaccination et 7 antennes mobiles. Le système de liste d'attente Qvax sera également réactivé avec des inscriptions possibles dès la fin de semaine. L'objectif est que toute la population concernée ait reçu sa 3ème dose d'ici fin mars.