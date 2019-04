Liège: des chiens formés pour détecter les hypoglycémies chez les patients diabétiques

A Tilff, l'asbl Osmose, qui éduque des chiens d'assistance, entame une collaboration avec le centre du diabète du CHU. L'objectif est de former des chiens à prévenir les crises d'hypoglycémie de leurs maîtres diabétiques.

Nous nous sommes rendus à l'asbl Osmose pour y constater le travail mené avec ID (comme I Detect), une chienne particulièrement réceptive qui vient de commencer sa formation. ID a deux ans, c'est un springer noir et blanc. Après son dressage, elle pourra détecter les crises d'hypoglycémie chez les diabétiques. Eric Hardy, dresseur: "Ici, le but, c'est que le chien prévienne avant que la personne fasse une crise qui pourrait entraîner un coma très dangereux".

Le diabétique en hypoglycémie émet une odeur, et le chien peut la sentir avant la crise. C'est ça qu'il va apprendre à repérer avec des cotons fournis par le CHU, des cotons imbibés de salive de malades: "Le coton imbibé sera mis dans une petit pot troué" explique Eric Hardy. "Il n'y aura rien d'autre dans la pièce où je vais travailler le chien, et je vais lâcher le chien. Quand il va sentir le pot, je récompenserai le chien en lui lançant une croquette près du pot. Lui va se dire que chaque fois qu'il va près du pot, il a une croquette. Après, je vais travailler avec plusieurs pots et il y aura le coton dans un seul pot. Ensuite, on va apprendre au chien, quand il sentira cette odeur, à prévenir. On pourra lui apprendre aussi éventuellement à pousser sur des boutons. Si le chien par exemple dort avec un enfant qui se retrouve en hypoglycémie, le chien peut aller pousser sur un bouton qui va prévenir les parents via le GSM".

Après son dressage, la chienne ID sera adoptée dans la famille d'un petit diabétique de 5 ans: "Les chiens sont donnés. Les familles ne doivent pas les acheter. Elles sont suivies durant toute la vie du chien. On voit donc les familles régulièrement. Elles viennent ici au centre ou je vais chez elles et on travaille encore le chien ensemble".

Former un chien d'aide dure deux années et coûte 16.000 euros. Le but est évidemment que d'autres chiens après ID suivent la même formation d'aide aux diabétiques.