Liège: des chèques-sport pour permettre aux jeunes de pratiquer une activité physique

C'est la rentrée pour de nombreux jeunes sportifs liégeois. Et comme chaque année, la ville de Liège et l'ASBL Liège Sport proposent l'action chèques-sport.

L'objectif? Aider les familles monoparentales ou à revenus modestes à inscrire leurs enfants dans un club de la ville.

Nous avons rencontré une famille liégeoise qui a bénéficié de ces chèques-sport et qui espère bien y avoir droit cette année encore. "Mes enfants font du sport depuis plus de 10 ans, ils font du basket. J'élève seule mes enfants, situation monoparentale. Les chèques-sport sont les bienvenus pour moi" explique Josiane.

Comme chaque année, cette maman va inscrire ses deux fils au basket. Mais les inscriptions ont un coût. Josiane a fait les comptes: près de 800 euros annuels pour ses deux enfants. Une somme énorme pour cette famille monoparentale.

50% de la cotisation, avec un maximum de 80 euros

Depuis quelques années, la ville de Liège met en place des chèques-sport réservés aux ménages les plus modestes. Michel Faway, président de l'ASBL Liège Sport: "Ce que nous avons souhaité, à la ville de Liège, c'est d'aider les jeunes à faire du sport parce que nous considérons que le sport est un outil d'insertion".

Le chèque-sport correspond à 50% de la cotisation, avec un maximum de 80 euros. Il s'agit d'un moyen d'insertion mais surtout d'une aide qui doit permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une activité physique encadrée. Pourtant, les chèques-sport ne sont pas acceptés dans tous les clubs. Et lorsqu'ils sont autorisés, la communication n'est pas forcément claire: "Moi j'en ai parlé à certaines personnes qui sont dans le club avec mes enfants, et j'avoue qu'il y a des dames qui n'étaient pas du tout au courant et qui auraient pu en bénéficier" explique Josiane.

A Liège, le chèques-sport concernent les jeunes de 5 à 18 ans et les étudiants jusqu'à leurs 21 ans. Retrouvez toutes les infos sur liege.be.

Notez que Liège n'est pas la seule ville à proposer ces chèques-sport, mais les montants et les conditions varient selon les communes.