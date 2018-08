Liège: des casiers solidaires pour les SDF

A Liège, les personnes sans domicile fixe peuvent désormais déposer leurs rares biens dans des casiers sécurisés. Douze premiers casiers solidaires ont été inaugurés ce jeudi sur deux sites pilotes. L’an dernier, 527 Liégeois avaient soutenu cette idée dans le cadre de l’opération "Réinventons Liège", un appel à projets lancé aux citoyens par la Ville.

Un projet-pilote

Ce sont les associations Les Sentinelles de la Nuit, Fleur Service Social et Groupe Terre qui avaient proposé la création de ces casiers solidaires. Comment les SDF peuvent-ils y avoir accès ? Nous avons posé la question à Jérôme Vanmeerbeek, le coordinateur de Fleur Service Social : "Pour obtenir un casier, ils pourront s'adresser à l'une des associations partenaires du projet qui pourra, sur base d'une décision d'un comité d'accompagnement, attribuer les clés d'un casier. Et grâce à une convention qui cadre son utilisation. L'intérêt directement pour eux est de pouvoir déposer en sécurité leurs affaires pour pouvoir accomplir leurs différentes démarches ou leur journée sans porter l'ensemble de leurs effets personnels. On est vraiment sur un projet-pilote. On a vu que dans d'autres villes, notamment à Lisbonne, qui nous a inspirés pour ce projet-ci, ça fonctionnait vraiment très bien. On va voir à Liège comment ces casiers solidaires vont vivre et si le projet rencontrait un certain succès, il pourrait y avoir de nouveaux sites qui verraient le jour".

Rue Varin et Quai sur Meuse

Les sites sont choisis selon plusieurs critères, comme le souligne Jérôme Vanmeerbeek : "C'est important pour nous que les sites se retrouvent près de leurs lieux de vie, que les sites soient définis en concertation avec la ville, et que les sites puissent permettre un certain contrôle social de la part de la population afin d'éviter des dégradations".

A Liège, les deux sites pilotes sont situés rue Varin, face au commissariat des Guillemins, et Quai sur Meuse, au pied de la passerelle Saucy.