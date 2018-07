Liège: dernière ligne avant l'ouverture de la salle de shoot

Le compte à rebours a commencé pour la salle de shoot liégeoise, cet espace de consommation de drogue, encadré par des professionnels de la santé. Elle doit ouvrir tout début septembre, dans le centre-ville. Une première en Belgique.

Former le personnel- six infirmiers et trois éducateurs-, commander le matériel, aménager les locaux… Les responsables de la fondation Tadam, qui porte le projet, n’ont pas le temps de chômer. Le 1er septembre, tout doit être fin prêt pour accueillir les premiers utilisateurs de la salle.

Les policiers pour voisins

Les locaux de la future salle de consommation se trouvent en plein centre-ville, rue Florimont, " juste à côté du commissariat de police et derrière l’ancienne Grand Poste ", précise Marylène Tommaso, l’infirmière en chef du projet.

Ce sont d’ailleurs ces mêmes locaux qu’utilisait déjà la fondation Tadam, il y a quelques années. La structure menait alors un projet pilote de délivrance d’héroïne médicale, interrompu en 2013.

Rendre le lieu convivial

A son arrivée, l’usager sera accueilli dans un petit hall. " On va installer des chaises, un distributeur d’eau et une machine à café, pour rendre le lieu un peu plus convivial ", annonce Marylène Tommaso.

Tout près de l’entrée : un tableau aimanté. " On y mettra des annonces pour des logements, des communications de l’ONEM par exemple ", explique l’infirmière responsable. La fondation prévoit en effet d’offrir un accompagnement social aux usagers de la salle.