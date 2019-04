Liège: dépistage cardio-vasculaire aux Galeries Saint-Lambert

Un dépistage cardio-vasculaire, en plein milieu d'une galerie commerciale, ce n'est pas banal. C'est pourtant ce que vous proposent ce mardi les cardiologues et les chirurgiens du CHU de Liège. Ils vont s'installer au sein des Galeries Saint-Lambert. Une action spectaculaire bien nécessaire puisqu'en Belgique, 28 décès par jour sont liés à l'appareil circulatoire.

Les spécialistes pourront par exemple dépister les risques d’anévrisme de l'aorte abdominale, une maladie silencieuse. Jean-Olivier Defraigne, chef de service de chirurgie cardio-thoracique: "C'est une dilatation de l'aorte au niveau abdominal qui concerne 3% de la population au-delà de 65 ans et 10 à 15% de la population au-delà de 70-75 ans. C'est une maladie asymptomatique. L'anévrisme se développe progressivement jusqu'au jour où il y a une rupture de l'aorte. Le dépistage de ces anévrismes est donc essentiel. Il s'agit d'un dépistage par échographie de l'abdomen. C'est donc tout à fait non invasif".

L'objectif de cette action est d'aller à la rencontre du public, comme le souligne Jean-Olivier Defraigne: "Le but est de montrer au public que, finalement, par des actions préventives ou par des techniques moins invasives, on peut soigner plus efficacement les pathologies cardio-vasculaires".

La journée de sensibilisation a lieu de 10h à 18h, dans les Galeries Saint-Lambert.