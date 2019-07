Liège : Décathlon remplace Carrefour Market à Belle-ïle

C’était un défi pour Belle-île : combler l'espace laissé en partie vide par l'hypermarché Carrefour devenu Carrefour Market l'année dernière. Le complexe commercial construit en 1995 sur le site de l’ancienne usine des conduites d’eaux accueille une nonantaine d’enseignes mais il ne pouvait laisser cet espace vide.

La nouvelle enseigne est désormais connue, il s’agira de Décathlon. Après l’Ilôt (St-Michel), la chaîne sportive investit donc une seconde galerie commerciale à Liège plus en périphérie cette fois. L’ouverture est attendue pour novembre. D’autres commerces devraient rejoindre la galerie comme Action (présent lui aussi depuis peu à Médiacité) ou encore Médi-Market (parapharmacie), Ville Neuve et Eyes and More (optique).