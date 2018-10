Liège: début du procès de Philippe Roufflaer, accusé d'avoir assassiné ses deux filles

Début d'un nouveau procès ce lundi aux Assises de Liège. Un père de famille est accusé d'avoir assassiné ses deux filles, deux enfants âgées d'à peine 8 et 11 ans.

Dans le box des accusés: Philippe Roufflaer, un Liégeois de 42 ans. Il devra donc répondre d'un double assassinat. Un drame qui s'est déroulé il y a un peu moins de deux ans à Soumagne, le 30 décembre 2016. Ce jour-là, une voisine constate que de la fumée sort de l'habitation en feu occupée par Philippe Roufflaer, son ex-épouse et leurs 2 filles. Elle alerte les pompiers, qui font la macabre découverte: dans une pièce, le père de famille s'est enfermé, les hommes du feu retrouvent les cadavres des deux fillettes. Naora 11 ans, a été égorgée, Loana 8 ans, a été étranglée à l'aide d'une corde, sans doute après avoir été endormies toutes deux à l'aide de médicaments. Philippe Roufflaer, lui, est découvert inconscient, grièvement intoxiqué par les fumées. Il a en fait tenté de se suicider en se tailladant les poignets.

La veille du drame, en plein conflit avec son ex-épouse, il avait d'ailleurs adressé plusieurs messages annonçant qu'il allait mettre fin à ses jours.

L'accusé nie les faits

L'accusé a toujours contesté avoir tué ses enfants. Il a affirmé souffrir de pertes de mémoire, ou évoqué d'autres pistes. Il a ainsi dernièrement déclaré que les fillettes ont été tuées par des hommes masqués. Maître Renaud Molders-Pierre, avocat de Philippe Roufflaer: "Monsieur Roufflaer est accusé d'avoir assassiné ses deux enfants. Il y a un complexe familial qui était extrêmement présent dans cette affaire, mais il faut savoir également qu'il nie les faits qui sont mis à sa charge à l'heure actuelle. Il explique qu'il a été agressé par trois personnes qui sont rentrées dans son domicile et qui ont malheureusement assassiné ses deux enfants".

Ce n'est pas sa première version: "Au départ, il expliquait qu'il ne se souvenait de rien, et puis, il a souhaité faire part de ces différents éléments avant le début de la Cour d'Assises pour que tout un chacun puisse s'y préparer. Il risque très clairement la peine maximale, c'est-à-dire la peine à perpétuité".

On attend du procès que sa culpabilité soit déclarée absolue

"Depuis le départ, il prétend ne pas se souvenir, sans qu'il n'y ait aucune raison médicale à cette prétendue amnésie" souligne maître Philippe Zevenne, l'avocat de la mère des victimes. "Puis, sur la fin, il nous dit qu'il se souvient très bien de ce qu'il s'est passé mais qu'il impute la responsabilité à des inconnus. Donc on n'attend absolument pas de sa part quoi que ce soit et d'ailleurs avouer les faits, ce serait quelque part soulager un petit peu mes clientes, et ça, il n'y tient pas puisqu'il veut absolument, au travers de ses actes et de ses paroles, les faire souffrir. On n'attend donc absolument rien de lui. On attend du procès par contre que sa culpabilité soit évidemment déclarée absolue et que, pour mes clientes en tout cas, ce dernier finisse ses jours en prison. Et pour ça, il faut un verdict de culpabilité".

Le procès de Philippe Roufflaer débutera donc ce lundi matin à 9H00 devant la Cour d'Assises de Liège, avec la lecture de l'acte d'accusation. L'après-midi sera consacré à l'interrogatoire de l'accusé. Ce procès devrait durer une dizaine de jours.