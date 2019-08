Liège: début des festivités du 15 août en Outremeuse avec la Saint-Måcrawe

Les festivités du 15 août débutent dès ce mardi 18 heures dans le quartier d'Outremeuse à Liège avec la Saint-Måcrawe, la fête des enfants. "La Saint-Måcrawe, ce sont des jeux populaires d'autrefois pour les enfants" explique Christiane Deburre, le secrétaire général de la République Libre d'Outremeuse. Des échasses, des quilles et des palais de bois, pour que les enfants de 2019 jouent à être leurs propres grands-parents. "Celui qui gagne au jeu monte sur un âne un petit peu maquillé. Et on fait le tour du quartier d'Outremeuse en cortège" poursuit Christian Deburre.

Ensuite, à 20 heures, il y aura un atelier de fabrication de lanternes. Le programme pour les enfants se poursuivra au théâtre de marionnettes les 14 et 15 après-midi. Les pièces sont jouées par Arnaud Bruyère: "Ce sont des petites pièces avec le diable, la Macrale et le sorcier. Tchantchès va avoir maille à partir avec d'affreux méchants qui vont vouloir s'en prendre à ses amis, à Nanesse, ou à lui, ce qui est encore bien pire et bien plus dangereux. Et on espère que Tchantchès va réussir à redresser tous les torts et à renvoyer la Macrale dans son chaudron".

Le plus gros événement de l'année pour la police de Liège

Comme chaque année, ces festivités vont attirer entre 150 et 200.000 visiteurs ces prochains jours.

Pour la police de Liège, c'est tout simplement le plus gros événement de l'année. Il faut fermer le quartier aux voitures et rester attentif à ce que tout se passe sans casse. Gilles Lepage, commissaire du quartier d'Outremeuse: "Le périmètre commencera à être établi le 14 à 8 heures pour être réellement fermé le 14 à 14 heures, jusqu'au 16, à 8 heures. Et puis comme on fait encore la fête le 16, il y aura un second petit périmètre, à l'intérieur des rues d'Outremeuse, pour encadrer les festivités de Matî l'Ohè qui prendra fin le 17 vers minuit. Ce sera matérialisé par des sacs de sable et des véhicules de police qui vont filtrer le public. Il n'y aura pas de contrôle strict aux accès, mais il y aura bien des contrôles à l'intérieur du périmètre. Sont interdits: les sacs à dos et les contenants en verre. Dans le cadre des fêtes du 15 août, on va avoir notre attention très attirée par des gens qui ont des comportements suspects, qui pourraient vouloir voler les effets des autres personnes, qui seraient manifestement sous l'influence de la boisson, qui auraient un comportement qui trouble particulièrement l'ordre public. C'est vraiment l'axe sur lequel nous allons travailler, plus évidemment d'autres phénomènes auxquels les policiers restent tout le temps attentifs".

