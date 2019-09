Liège : "Dé/ranger" 14e édition du Festival Voix De Femmes

Les artistes femmes venues des 4 coins du monde vont, pour cette 14e édition du festival, investir une dizaine de lieux ancrés dans la ville de Liège.

Le Festival Voix De Femmes est un festival multidisciplinaire et artistique qui ne programme que des artistes femmes. Il peut s’agir de projets en solo ou en groupe mais toujours menés par des femmes.

Dé/ranger

Le thème choisi cette année est "Dé/ranger". Comme l’explique Flo Vandenberghe, co-directrice du festival. "Il s’agit d’un thème qu’on veut garder ouvert le plus possible mais l’idée c’est que nous avons plein de pratiques qui interrogent, repensent et réarrangent des choses comme l’histoire littéraire, les traditions ou encore la santé mentale. L’idée est que faire de nos cultures et comment les agencer à notre guise".

Des nouveautés

Pour la première fois, le festival propose des activités pour les enfants. Ce sont des ateliers qui concernent des enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Il y a du dessin, de la peinture et aussi de l’expérimentation sur la couleur avec la coloriste, illustratrice et designer multi-facettes Cécile Barraud de Lagerie.