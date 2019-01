Liège: de nombreux gilets jaunes attendus pour rendre un dernier hommage à Roger Borlez

Un recueillement aura lieu au centre funéraire de Robermont ce samedi matin. Il sera suivi de l’incinération. La dispersion des cendres aura lieu en début d'après-midi au cimetière de Liers, à Herstal, où habitait Roger Borlez.

Selon la volonté de sa compagne, ses amis et connaissances pourront arborer non pas un gilet, mais un brassard jaune. Et il devrait y avoir du monde, grâce à la mobilisation sur les réseaux sociaux.

Luc Nissen est un gilet jaune de la première heure. Il est en contact avec la famille: "On sait déjà qu'il y a des gens de Namur qui seront présents. Ils organisent même un car pour pouvoir venir sur Liège. Couillet sera également présent. Toute la province de Luxembourg, Marche, Dinant, et alors le Brabant wallon sera également présent sur place samedi matin. Je pense qu'on sera un grand nombre pour rendre un dernier hommage à Roger qui le méritait à tout prix".

Après les funérailles, de nombreux gilets jaunes prendront la direction de Namur, où une manifestation est prévue au départ de la gare.