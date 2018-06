Liège : de la philosophie pour aider à grandir à l'école primaire "Les Erables"

La pratique de la philosophie ne passe pas par la seule lecture d'oeuvres de grands philosophes. L'école fondamentale communale "Les Erables" en sait quelque chose. Depuis cinq ans, dans cet établissement liégeois, tous les élèves de la première à la sixième année primaire ont l'opportunité de participer à des ateliers de philosophie, en collaboration avec l'asbl liégeoise PhiloCité au sein de laquelle Laetitia Lakaye est formatrice et animatrice. " Sortir la philosophie du système académique, des murs de l'université, la faire découvrir au plus grand nombre et cela dès le plus jeune âge, c'est notre mission" explique-t-elle. "Les enfants participent à ces ateliers durant quinze semaines durant l'année scolaire. Ça permet aux animateurs de voir comment la pratique régulière de ces ateliers modifie la façon dont ils vont remettre en question le monde, la façon dont ils vont s'étonner et exprimer leur curiosité."

Pourquoi?

Les préjugés, la représentation de soi, l'imaginaire...les multiples thèmes abordés entraînent une infinité de questions. " Ça n'est jamais fini" explique Lucien, 11 ans " dès qu'il y a une question, il y a un mot qui revient toujours, c'est pourquoi. Et après, dès qu'on donne l'explication, suit un autre pourquoi. C'est ce qui m'intéresse." Autres thèmes qui suscitent bien des réflexions: la peur, la mort, la vie après la mort: "Mourir on en a peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est" explique à son tour Jeanne, 11 ans également " c'est difficile d'imaginer qu'on existe plus, qu'on ne respire plus, qu'on ne mange plus." Diego, bientôt 12 ans, a pris de l'assurance grâce à ces ateliers de philosophie: "Au début je me sentais un peu gêné de dire ce que je ressentais. Et puis, au fil du temps, j'ai évolué, j'ai pris confiance et maintenant j'adore cette activité."

Un formidable enrichissement

"Les ateliers de philosophie vont chercher tous les enfants dans le questionnement, dans l'étonnement " souligne Laura Rouffa, institutrice de 5e et 6e primaire " on s'étonne tous de quelque chose et parfois de manière différente. Mais on essaye de comprendre ces différences. C'est ça la grande richesse." Certains enfants dévoilent une partie d'eux-même mais sans que les animateurs s'en rendent toujours compte. "Je vois des enfants qui trouvent l'espace d'expression ou de parole qu'ils n'ont pas trouvé à d'autres moments à l'école et cela, dans la bienveillance et le respect" exprime avec émotion Laura Rouffa " et ça, il n'y a que les ateliers de philosophie qui permettent."