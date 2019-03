Liège: de Fragnée à Coronmeuse, la navette fluviale fait son retour

La navette fluviale reprend du service ce samedi à Liège entre le pont de Fragnée et Coronmeuse. Un moyen plus amusant que le bus pour rejoindre le centre-ville. La navette fonctionnera pendant 7 mois. L’an passé, elle avait transporté 40.000 passagers.

La navette fluviale de Liège, ce sont deux bateaux. Jusqu’au 3 novembre prochain, ils desserviront six arrêts, d’amont en aval et retour : Fragnée, Guillemins, Aquarium, Passerelle, Coeur historique et Coronmeuse. Le prix ? Un euro par arrêt... et jusqu'à trente euros pour l'abonnement mensuel. Le détail des tarifs se trouve sur le site visitezliege.be.

« On a préparé le bateau un petit peu à l’avance, explique José, commandant de bord pour la cinquième année consécutive. Et là, avec le beau temps qu’on a, j’espère qu’on va avoir du monde. D’ailleurs je vois que certains habitués des années précédentes sont déjà dans le bateau. Tout le monde aime bien le bateau. »

Dès dix heures ce samedi matin, les passagers étaient au rendez-vous. Le soleil les y a probablement aidés. On y a vu un groupe de scouts de Wanze. Et dès l’après-midi, on faisait la file aux portiques d’embarquement.