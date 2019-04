Liège: dans quelles écoles secondaires reste-t-il de la place pour la rentrée 2019?

En Province de Liège, une vingtaine d'établissements sont "sold-out", avec des listes d'attente de plusieurs dizaines d'élèves.

Dans l'enseignement libre, c'est le cas, comme chaque année, du Collège Saint-Barthélemy et de Sainte-Véronique à Liège, de l'Institut Saint-Roch à Theux, de l'Institut Sainte-Marie de Huy et de l'Abbaye de Flône à Amay.

Dans l'enseignement officiel, l'Athénée de Chênée bat à nouveau tous les records de popularité. Des listes d'attente, il y en a aussi à Liège 1 et à l'Athénée de l'Air Pur à Seraing. Mais aussi, et c'est plus étonnant, dans une école comme l'Athénée Royal Paul Brusson à Saint-Nicolas.

Arlette Colleau est la préfète de cet établissement de plus de 1200 élèves, où une trentaine d'enfants sont sur liste d'attente pour une inscription en première secondaire.