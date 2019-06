Liège: dans les coulisses de la future exposition sur Toutankhamon

Dès le mois de décembre 2019, la gare TGV de Liège-Guillemins accueille une exposition intitulée "Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié".

Cet évènement de grande envergure est organisé par Europa Expo à qui l'on doit, notamment, "Génération 80 expérience" ou encore "J'avais 20 ans en 45".

Cette fois, le public va suivre la quête fascinante de l'archéologue britannique Howard Carter qui découvre, en 1922, le tombeau de Toutankhamon.

Des décors créés à Liège

Les ateliers d'Europa Expo sont situés à Angleur. Sur place, une vingtaine de personnes travaille activement à la réalisation des décors ainsi qu'à la scénographie de la future exposition. Des spécialistes sont également venus les rejoindre pour recréer, le plus fidèlement possible, le décorum de l'époque. Par exemple, les murs de la tombe de l'empereur ont été réalisés avec les mêmes pigments et les mêmes outils qu'à l'époque.

Un comité scientifique

Les organisateurs ont tenu à élaborer ce projet en compagnie de scientifiques de haut niveau pour les aider à respecter scrupuleusement toutes les données historiques relatives au thème de l'exposition.

Dimitri Laboury (Directeur de recherches au F.R.S, Professeur adjoint d'Histoire de l'art et archéologie de l'Egypte pharaonique à l'ULiège et responsable du comité scientifique de l'exposition)."La découverte de la tombe de Toutankhamon est la découverte la plus extraordinaire de l'archéologie avec un trésor faramineux. Souvent, on se focalise sur l'aspect trésor de cette découverte. Dès lors, nous avons voulu prendre une approche différente qui raconte l'importance de cette découverte qui ne réside pas dans la quantité d'or mais dans les informations que cela nous apporte pour comprendre l'Egypte ancienne".

En immersion dans le monde de Toutankhamon

L'exposition propose une reconstitution fidèle de la tombe de Toutankhamon ainsi que la reproduction de l'atelier du sculpteur officiel de l'empereur Thoutmose. De nombreuses œuvres seront également exposées dont 250 sont des répliques à l'identique réalisées par les Ateliers du Ministère des Antiquités égyptiennes.

"Nous désirons que l'exposition soit la plus narrative et la plus pédagogique possible, explique Dimitri Laboury. On veut raconter l'histoire croisée de Carter et de Toutankhamon".

L'exposition est à découvrir du 14 décembre 2019 au 31 mai 2020 à Liège Guillemins