Liège : course-poursuite dans le centre-ville

Un individu, âgé d’une cinquantaine d’années, a été interpellé par la police pour entrave méchante à la circulation dans le centre-ville de la Cité ardente, a indiqué mercredi le parquet de Liège. Mardi, aux alentours de 20h15, une patrouille de police a voulu contrôler une voiture dont la plaque d’immatriculation avait été déclarée volée. À la vue des policiers, le conducteur du véhicule a pris la fuite et une seconde patrouille est venue en aide pour arrêter le fuyard.

Le suspect a pris énormément de risques dans sa fuite, selon le magistrat du parquet. Il aurait notamment pris le rond-point du quai Van Hoegaerden à contre-sens et traversé des rues piétonnes. Enfin, la course-poursuite se serait terminée lorsque le véhicule suspect aurait heurté un réverbère, juste devant les terrasses de cafés se situant place des Carmes. Selon les policiers, les dommages auraient pu être dramatiques. Lors de son interrogatoire, le quinquagénaire a expliqué avoir trouvé la voiture ouverte et en aurait pris le contrôle. Suivi par le véhicule de la police, il a expliqué avoir « pris peur, car ce véhicule devait avoir une bonne raison de le suivre ». Lors de son interpellation, un couteau a également été trouvé sur lui. L’homme a été privé de liberté et déféré au parquet.