Liège : coups de feu à Sainte-Marguerite, deux blessés, dont un gravement

Des coups de feu ont été tirés cette nuit dans le quartier Sainte-Marguerite à Liège. C’est vers 1h30 que les habitants ont été réveillés par des coups de feu tirés à hauteur d’un bar à chicha bien connu dans ce quartier populaire.

On ne connaît pas encore les motifs de ces tirs ni leurs auteurs.

On déplore en tout cas deux blessés dont un grave.

Dans un communiqué, l’assemblée citoyenne du quartier dénonce les nuisances provoquées par cet établissement "on en a ras le bol de devoir subir cette insécurité au quotidien et on demande aux autorités de prendre, une bonne fois pour toutes, le quartier en mains. Nous réclamons aussi la fermeture de ce bar à chicha qui n’a pas sa place dans un quartier d’écoles et d’habitat", ajoute Serge Schoonbrodt

Le parquet de Liège a ouvert une enquête.