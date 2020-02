Liège : coups de feu à Sainte-Marguerite, deux blessés graves

Des coups de feu ont été tirés cette nuit dans le quartier Sainte-Marguerite à Liège. C’est vers 1h30 que les habitants ont été réveillés par des coups de feu tirés à hauteur d’un bar à chicha bien connu dans ce quartier populaire.

Les tirs ont fait deux blessés graves : un client de l’établissement et le patron venu lui porter secours

Tentative d’assassinat

" D’après les premiers éléments, un client du bar à chicha est sorti pour téléphoner quand il a été atteint par deux coups de feu. Il a essayé de s’enfuir et a été rattrapé par d’autres personnes qui lui ont porté des coups et celui qui a tiré a de nouveau fait feu à deux reprises", explique Catherine Collignon, la porte-parole du Parquet de Liège," la victime atteinte de deux balles au ventre et deux dans le bras a réussi à rentrer dans le bar. C’est à ce moment-là que le patron de l’établissement, interpellé par ce qui s’était passé sur la voie publique, est sorti et il a aussi été touché d’une balle dans le centre". Pour le Parquet, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une tentative de meurtre avec préméditation. Quant aux motifs, trop tôt pour les connaître. Les victimes, âgées de 25 et 26 ans, ne sont pas spécialement connues de la justice. Vu leur état, leurs jours étaient en danger, elles n’ont été entendues que très succinctement. Emmenées à l’hôpital, leur état a pu être stabilisé. Quant aux agresseurs, ils se sont enfuis en voiture.

Le ras le bol des riverains

Dans un communiqué, l’assemblée citoyenne du quartier dénonce les nuisances provoquées par cet établissement "on en a ras le bol de devoir subir cette insécurité au quotidien et on demande aux autorités de prendre, une bonne fois pour toutes, le quartier en mains. Nous réclamons aussi la fermeture de ce bar à chicha qui n’a pas sa place dans un quartier d’écoles et d’habitat", ajoute Serge Schoonbrodt.