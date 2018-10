Liège: Congrès des Alcooliques Anonymes

Les Alcooliques anonymes de Wallonie et de Bruxelles organisent leur congrès annuel, ce samedi au Palais des Congrès. Quelques centaines de membres se sont fixés rendez-vous pour participer à différents ateliers et se retrouver pour fêter leur abstinence.

Pour la première fois, des extérieurs (un psychiatre, un magistrat, un président du CPAS et un responsable de police) vont pouvoir évoquer leurs rapports aux alcooliques qu'ils rencontrent au quotidien et les solutions qu'ils préconisent face à ce problème de société.

Quand l'alcool devient un enfer

Du petit verre que l'on boit entre amis ou en famille à l'enfer de l'alcoolisme, il n'y a quelques fois qu'un pas….c'est ce qu'a vécu Dany, une sexagénaire Alcoolique Abstinente depuis 25 ans. Ses problèmes, liés à l'alcoolisme, étaient devenus ingérables pour elle et son entourage.

"J'ai tout d'abord perdu mon emploi. Je me suis retrouvée au chômage et j'ai eu de plus en plus l'occasion de boire, explique Dany. C'était à un point tel que l'alcool m'a paralysée au sens propre. Je n'ai plus pu marcher, j'étais dans une chaise roulante et j'ai dû me rendre dans un centre de revalidation. J'avais une polyneuropathie d'origine alcoolique, d'après les certificats médicaux. Après cet épisode, j'ai cessé de boire pendant 5 ans et j'ai eu mes 2 filles. Et le jour du baptême de ma fille, j'ai bu 1 porto. Une semaine après, je buvais une bouteille de Cointreau au goulot. Sur 8 jours de temps j'avais perdu tout le bénéfice de mes 5 ans d'abstinence".

Un jour, Dany se décide à pousser la porte des AA. Elle va trouver dans ce groupe tout ce qui va l'aider à décrocher. Elle retrouve peu à peu confiance en elle et peut s'exprimer sans être jugée par rapport à son degré d'alcoolisme. Même s'il est très difficile d'arrêter de toucher à un verre d'alcool, Dany ne boit plus depuis 25 ans. Aujourd'hui elle dit qu'elle a, tout simplement retrouvé le goût de la vraie vie.

Une permanence téléphonique des AA est assurée 24h sur 24h au 078/ 15 25 56.

Le site: https://alcooliquesanonymes.be/