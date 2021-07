Liège: confronté à une pénurie de main d'oeuvre, le secteur de l'Horeca recrute activement

Le secteur de l'Horeca a besoin de main-d’œuvre. La crise sanitaire a entraîné une baisse importante de l'activité hôtelière ainsi que la fermeture de nombreux établissements. Beaucoup de travailleurs se sont également retrouvés sans emploi et se sont tournés vers d'autres secteurs. Au total, 280 postes sont actuellement à pourvoir dans des restaurants, cafés et hôtels de la province de Liège.

Nous nous sommes rendus dans deux restaurants du centre de Liège.

Plus personne ne se présente aux petites annonces

"Avant le Covid, on avait du personnel tout le temps, qui venait se présenter régulièrement. Et ici, il n'y a plus personne qui se présente" explique Stefano Munisteri, patron d'un restaurant rue Saint-Paul à Liège. En 25 ans, il n'a jamais été confronté à une telle pénurie de personnel: "Je travaille tous les jours. Je bouche les trous de tout le monde. Je suis aussi bien au bar qu'en salle, je fais aussi de la cuisine".

Stefano Munisteri recrute trois personnes: deux garçons de salle et un commis de cuisine. "Ça devient une urgence parce que depuis le 8 mai, je travaille tous les jours, donc là, ça fait presque deux mois, et je commence tout doucement à être fatigué" confie le patron.

Rue des Guillemins, dans une brasserie renommée de Liège, Jean-Louis Somers, patron depuis une quarantaine d'années, est confronté au même problème: "Nous avons un grand manque de personnel. Nous mettons des annonces, et personne ne se présente. Je cherche un chef de rang, je cherche le bras droit du chef de cuisine, et je cherche un cuisinier qui pourrait également rester aux fourneaux. Et je cherche pour du long terme. Ce n'est pas pour engager deux ou trois mois. Moi, c'est pour engager si possible des années".

A partir du mois de septembre, Jean-Louis Somers craint de devoir fermer son restaurant un ou deux jours par semaine, faute de main-d’œuvre.

Un JobShot Horeca pour aider le secteur

Pour faire face à cette pénurie de main-d’œuvre, le premier JobShot Horeca est organisé à Liège le 13 juillet prochain. Une journée de recrutement organisée sous forme de speedating de 10h à 18h à l'hôtel Selys à Liège.

Cet événement est le fruit d'une collaboration entre le Forem, la Société Royale Le Commerce Liégeois ASBL et l'Ifapme. Une trentaine d'établissements sont actuellement inscrits pour y participer.