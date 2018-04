Liège: confrontation entre des policiers et des cyclistes qui manifestaient, une arrestation

La police de Liège a arrêté un manifestant cycliste vendredi en fin d'après-midi rue des Rivageois. L'homme participait à la "masse critique", une balade collective à vélo au départ de Saint-Léonard. Ces rassemblements de deux-roues visent à demander plus de place sur la chaussée pour les cyclistes. L'édition de ce vendredi a tourné court. Rue des Rivageois, la police a bloqué le cortège. Elle a aussi arrêté un homme.

Les vélos en boucle autour du rond-point place Saint-Lambert

"Nous avions démarré de Saint-Léonard. Les policiers sont venus nous escorter à partir du boulevard de la Sauvenière", raconte Xavier Jadoul, l'un des participants. "Au bout de la rue Louvrex, ils commencent à s'énerver parce que le cortège qui avait commencé à passer au feu vert continue à passer alors que le feu est devenu rouge. Ensuite, les policiers tentent de nous empêcher de passer le rond-point des Guillemins. Et c'est rue des Rivageois que 17 véhicules de police et 35 policiers nous ont empêchés de passer. Ils avaient des boucliers et des matraques." Les images vidéo que la RTBF a pu se procurer montrent effectivement deux policiers armés de matraques et de boucliers.

"Les boucliers n'avaient rien à faire là", admet Christian Beaupère, le chef de la police de Liège. Mais la matraque fait partie de l'équipement normal." C'est dès le moment où les cyclistes de masse critique étaient Place Saint-Lambert que la police a décidé d'intervenir. Les manifestants tournaient en boucle autour du rond-point et empêchaient les voitures de passer. "On se rend compte avec les caméras que toute la place saint-Lambert est bloquée et que les 60 à 70 cyclistes se dirigent vers le boulevard de la Sauvenière à contresens." Des motards viennent escorter le groupe de cyclistes.

Un homme arrêté rue des Rivageois

"On les a invités à rouler dans le bon sens sans bloquer la circulation. Certains d'entre eux tapaient à coups de poings sur les pare-brises des voitures. On a dû à un moment donné les confiner et les inviter fermement à respecter le code de la route et à arrêter de se mettre en danger, y compris leurs enfants qui les accompagnaient. Ce qui, à mon avis, les a aussi énervés, c'est que l'un des leurs était sous l'influence de produits - on n'en dira pas plus - qu'il n'a pas obtempéré aux injonctions, qu'il n'a pas voulu donner son identité, et que vu son état, nous avons été contraints de l'amener au poste."

"Pour pouvoir quitter les lieux" conclut Xavier Jadoul, "Nous avons été sommés de présenter nos cartes d'identité, tout le monde a été contrôlé, et nous avons reçu l'interdiction de continuer la manifestation."