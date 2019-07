Liège-Chiny : les militants veulent une marche pour une "Wallonie hospitalière"

Ce matin a eu lieu le départ d’une marche solidaire organisée par le collectif "Migrations Libres". 12 jours pour traverser à pied la Wallonie en 11 étapes de 15 à 20 kilomètres.

Un parcours qui a pour but de sensibiliser le public à la situation des migrants. Avec un slogan : "Pour une Wallonie, région hospitalière", référence au réseau de villes hospitalières ouvertes à l’accueil des réfugiés. La marche rassemblera une cinquantaine de militants et de sans-papiers. Chaque soir, ils seront accueillis par des citoyens locaux. A l’origine de cette marche, le liégeois Thierry Muller qui milite pour le collectif "Migrations Libres" dont il est un des fondateurs.

La marche fera notamment étape en province de Liège vendredi à Esneux et samedi à Comblain-la-Tour. Elle se terminera le 29 juillet dans la commune de Chiny et sera suivie le lendemain d’une fête au village organisée par la coopérative Gâche Warache.

Retrouvez les 11 étapes sur https://migrationslibres.be/marche/