Liège : certains cafés du Carré suspectés de discrimination

Se voir refuser l’entrée d'un bar, à cause de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle, la pratique est évidemment illégale. Et pourtant elle serait courante. A Liège, des étudiants estiment qu’ils en ont été victimes, dans certains bars du Carré. Et en ce moment, les langues se délient sur les réseaux sociaux. De nombreux témoignages vont dans le même sens.

C’est une soirée pour les habitués, Monsieur

Nous avons par exemple rencontré Tesfaye. Il a 19 ans et s’est fendu d’une publication sur les réseaux sociaux. Il nous dit qu’il a souvent été refoulé par des agents de sécurité. Il en est certain : c’est à cause de sa couleur de peau. Et récemment il a mené une petite expérience pour en avoir le cœur net. "Dernièrement, un copain m’a proposé d’aller boire un verre, raconte le jeune homme ; je l’ai laissé aller devant moi. Mon ami est blanc, il rentre sans souci. Et au moment où j’ai voulu passer, le sorteur s’est mis devant moi et m’a dit : 'Monsieur, vous ne pouvez pas rentrer'. Mon ami ressort du café et demande pourquoi je ne peux pas rentrer. Et le sorteur lui répète ce qu’il vient de me dire : c’est une soirée pour les habitués. Et mon ami de lui répondre : 'Je ne suis jamais venu, c’est la couleur de peau qui vous dérange ?' Et là il affirme que oui…"

Allez plutôt dans le bar gay à côté

Chloé, elle, a 18 ans. Elle a aussi vécu une mauvaise expérience. Elle raconte qu’elle a été refoulée à cause de son orientation sexuelle. "Le sorteur m’a vue embrasser une fille juste avant que je veuille rentrer dans le bar. Mon ami est rentré sans problème et quand il s’est agi de me faire rentrer, moi, le sorteur m’a dit qu’il valait mieux que j’aille dans le bar gay situé juste à côté…"

Et il ne s’agirait pas de cas isolé. Sur les réseaux sociaux, on peut lire plusieurs récits de ce genre. Et tous vont dans le même sens. Les bars du Carré ne sont pas tous concernés. Seuls quelques établissements sont pointés. Nous avons tenté de les contacter pour recueillir leur réaction, mais sans succès pour l’instant.