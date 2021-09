Liège: certaines crèches fermées pour plusieurs mois suite aux inondations

C'est une des conséquences des inondations du mois de juillet: certaines structures d'accueil pour enfants ne rouvriront pas avant plusieurs mois.

A Angleur, la crèche de la Dîme est un des 23 bâtiments communaux les plus lourdement touchés par les inondations. Cette crèche ouverte en 2011 accueille normalement 18 enfants de 0 à 3 ans. Le lieu est complètement ravagé et devra faire l'objet d'importants travaux.

Tout a dû être jeté

Le mercredi 15 juillet, la crèche de la Dîme est heureusement fermée. Aucun enfant n'est donc présent. Alison Delcommune, la directrice, est informée de l'ampleur des dégâts cinq jours plus tard, le 20 juillet: "Tout était par terre, les frigos, les tables, les modules pour les petits, les langes, il y en avait partout. Au niveau des jeux, on a su sauver quelques jeux qui se trouvaient en hauteur. Sinon, tout a dû être jeté".

Une cellule de crise pour les structures d'accueil

Ce lundi, un état des lieux a été fait en présence de la Ministre Bénédicte Linard venue apporter son soutien. Celle-ci a annoncé la création d'une cellule de crise à l'ONE, à destination des structures d'accueil: "C'est important pour nous que toute personne, qui, à un moment donné, a besoin de se sentir écoutée et guidée si c'était nécessaire, puisse trouver une oreille attentive. Et c'est le but de cette cellule".