Liège: Carressimo, la première plateforme d'assistance d'urgence au service des PME

Une plateforme d'assistance d'urgence au service des chefs d'entreprise fonctionne à Liège depuis le 1er mars dernier. Son nom: Carressimo. L'idée est née en France. Son concepteur a décidé de l'implanter en même temps dans son pays et en Belgique, à Bruxelles et à Liège. L'antenne liégeoise, basée dans la zone d'activité de Liège-Airport, est la première à être opérationnelle, six jours sur sept, de 7 à 22 heures. La plateforme veut apporter des solutions en urgence à des entrepreneurs confrontés à un problème. Pour cela, elle les met en relation avec un de ses experts.

Dominique Lemaire est la responsable du bureau liégeois de Carressimo: "On a cinq domaines de compétence. Cela peut concerner le côté juridique, le côté fiscal, le côté communication, des aspects de ressources humaines, et quand ce n'est pas un problème administratif, ça peut être un problème psychologique. A partir du moment où la personne va téléphoner, je vais écouter son problème et, quand j'ai compris de quoi il a vraiment besoin, je lui dit, avant de raccrocher, que je le prends en charge et que mon experts va se mettre en contact avec lui dans les quatre heures maximum. Nos experts sont des spécialistes dans la communication, dans le secteur fiscal, des juristes, j'ai quatre coachs maintenant, deux qui s'occupent vraiment du coaching en entreprise et deux qui ont plus un profil de "soutien psychologique". On a eu cet appel d'un indépendant qui était face à plusieurs problèmes, qui était au bord du burn-out, qui avait vraiment besoin de parler et aussi de prioriser ses problèmes parce qu'il était dépassé. J'ai compris qu'il avait vraiment besoin d'un soutien psychologique immédiat. Et ça a porté ses fruits. Je crois que la cible est vraiment là pour nous, c'est les indépendants proches du burn-out."