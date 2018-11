Liège, Capitale européenne de Noël 2018

Liège s'apprête à redevenir, pour la 19e fois, la Cité de Noël. Un concept à succès: il draine plus de 2 millions de visiteurs par an.

Deux des piliers de "Liège, Cité de Noël", le Village de Noël et la Patinoire de Noël, ouvriront leurs portes le 30 novembre prochain.

Un autre, l'European Circus Festival accueillera, lui, le public à partir du 13 décembre.

Quant au Noël des Cathédrales de l'ASBL Nocturnales, il sera de retour à partir du 26 décembre à la Cathédrale Saint-Paul, avec un nouveau spectacle, toujours mis en scène par Luc Petit, et intitulé "Le Voyage des Mages".

C'est aussi le 30 novembre que commenceront à fonctionner les illuminations festives qui sont en cours d'installation. Au total, la Ville de Liège a investi 300.000 euros pour se doter de nouvelles illuminations et couvrir encore plus d'endroits.

Cette année Liège peut surtout s'enorgueillir d'avoir été proclamée "Capitale européenne de Noël 2018". "Nous avons répondu à un appel d'un organisme européen qui décerne le prix de capitale ou de ville de Noël.", explique Maggy Yerna, l'échevine liégeoise du développement économique et territorial, "Nous avons rentré un dossier en expliquant qu'il y avait un concept qui fédérait un certain nombre d'activités qui sont connues, village, patinoire, cirque, nocturnales, etc, qu'il y a un cordon ombilical qui met la ville dans un écrin au niveau des illuminations. On leur a expliqué aussi que notre objectif était de faire bénéficier le commerce sédentaire de ces manifestations. On a tenté notre chance et donc on a notre petit trophée. On doit organiser du coup cette année la remise du prix pour 2019. C'est une reconnaissance. On peut se servir de ce titre sur toutes les publicités, toutes les informations dans le cadre de nos festivités, avec un objectif évidemment c'est qu'il y ait un relais un peu plus européen encore de l'information et donc plus de visiteurs et donc que du bien pour la ville."

Pierre Luthers de l'ASBL Enjeu, l'organisateur du Village de Noël de Liège, souligne que: "D'une part, le visiteur lambda des pays limitrophes va être attiré par cette appellation. Et puis les professionnels surtout seront très interpellés par cette appellation. Nous allons déjà accueillir une délégation de tour operators japonais. Des responsables de la Ville d'Anvers vont également venir. On s'attend à des visites importantes qui vont pouvoir apporter plus de visiteurs étrangers déjà cette année-ci, mais surtout les années prochaines."