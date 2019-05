Liège : CAL et LACHS face à Skeyes devant le tribunal de l’entreprise

Le tribunal de l’entreprise de Liège a examiné ce lundi l’action en référé introduite par la compagnie cargo CAL et son opérateur de manutention liégeois LACHS contre Skeyes, l’entreprise publique autonome chargée du contrôle aérien. En cause, les fermetures de l’espace aérien belge décidées par cette dernière, face à un manque d’effectif, sur fond de tensions sociales. Les deux sociétés avaient déjà obtenu le 26 avril, sur requête unilatérale, une astreinte de 250.000 euros par heure d’interruption de service à charge de Skeyes.

Cette fois, les deux parties ont pu échanger leurs arguments. Les avocats de CAL et LACHS affirment que les deux sociétés ont subi des pertes financières mais aussi de crédibilité et de clientèle suite aux fermetures de l’espace aérien belge. Ils veulent que le tribunal oblige Skeyes à remédier à ce type de situations en la menaçant d’une astreinte de 100.000 euros par heure non prestée. CAL et LACHS reprochent à Skeyes une mauvaise gestion de son personnel qui l’aurait conduite à faillir à sa mission.

Cette mission est précisée dans son contrat de gestion, c’est d’assurer la sécurité du trafic aérien. Ce qui, pour les avocats de Skeyes, peut justement aller jusqu’à limiter voire interrompre la circulation aérienne si nécessaire. Ils soulignent que leur cliente n’a aucun pouvoir de réquisition et affirment que confrontée à une situation qu’elle ne pouvait pas anticiper, elle a bel et bien pris des mesures pour assurer sa mission. Les avocats du contrôleur aérien ont contesté les dommages évoqués mais aussi la compétence du tribunal de l’entreprise dans ce dossier.

La décision du tribunal est attendue le 7 juin.