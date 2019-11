Liège: c'est parti pour le 33e Village de Noël!

Plus de 200 chalets, 2.000.000 de visiteurs ce sont les chiffres éloquents du village de Noël ! Dans une ambiance qui se veut résolument chaleureuse et bon enfant, les festivités se déroulent jusqu’au 30 décembre.

La ville de Nancy, invitée d’honneur du Village

Les villes de Liège et de Nancy sont jumelées et cette année, cette dernière est mise à l’honneur sur le Village de Noël. Une ville de Lorraine qui, depuis très longtemps, organise un grand et quatre petits villages de Saint-Nicolas au sein de la Cité.

"C’est la première fois que je viens sur le village de Noël de Liège, explique Laurent Villeroy De Galhau (conseiller municipal délégué à la culture, aux fêtes et aux animations à Nancy). Je sais que vous êtes Village de Noël d’Europe et je ne suis pas surpris quand je vois votre Village. En plus, l’accueil ici est extrêmement chaleureux et sympathique. Je trouve que l’idée d’avoir un maire, des échevins, des conseillers et des citoyens d’honneur du Village de Noël est une idée géniale. Une idée qui pourrait être applicable chez nous à Nancy durant les villages de Saint-Nicolas".

Des nouveautés

Cette année, le village de Noël s’inscrit dans la voie du " Zéro déchet ". L’utilisation de la vaisselle à usage en plastique est remplacée par de la vaisselle biocompostable.

Un nouveau journal mural, installé à l’entrée du Tivoli, présente la Gazette du Village ainsi que les animations sur podium et les bans des derniers mariés.

De nouvelles bornes "Photomaton de Noël" sont installées sur le Village. Elles reprennent les effigies des personnages folkloriques du village dessinées par Didier Castenols.

