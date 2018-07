Liège: c'est parti pour la 13ème édition du festival "Les Ardentes"

C'est désormais un des plus importants festivals de musiques urbaines en Europe. Dès ce jeudi 5 juillet jusqu'à dimanche, le 8 juillet, se déroulera la 13ème édition des "Ardentes", une nouvelle édition qui accueillera une septantaine d'artistes parmi lesquels, en tête d'affiche: Damso, Eddy de Pretto, Orelsan, MC Solaar mais aussi des pointures US comme Wiz Khalifa et Migos, trio d'Atlanta.

Exit le rock, rap et hip hop dominent désormais et définitivement l'affiche du festival liégeois Les Ardentes. Fabrice Lemproye, programmateur: "Il y a toujours eu du hip hop aux Ardentes, depuis la création du festival, mais sa présence dans l'affiche a été croissante. On a évolué aussi avec notre public. C'est un public qui est quand même résolument jeune aussi, qui est friand de musique urbaine. Le hip hop est devenu quasi de la musique mainstream, et je crois qu'on ne rend pas service aux artistes si on programme un artiste rock dans un festival qui devient vraiment urbain".

MC Solaar en exclusivité

La chanson française est elle aussi urbaine avec la présence de la révélation 2018, Eddy de Pretto: "C'est quelqu'un qui est un peu à la frontière, qui a écouté beaucoup de hip hop. Les textes, c'est vraiment de la chanson française. C'est quelqu'un qui admire aussi bien Jacques Brel que Booba ou que Suprême NTM. Je pense que c'est lui qui peut aussi faire le pont entre les générations au festival Les Ardentes".

Autres incontournables, le polémique Damso mais aussi le rappeur français Orelsan. Et puis les plus jeunes découvriront peut-être l'auteur de Caroline ou Nouveau Western, MC Solaar, pour la première fois aux Ardentes. Fabrice Lemproye: "C'est quelqu'un qui jouit toujours de beaucoup de respect, qui a sorti des albums qui ont marqué aussi le hip hop en France. Je pense que les jeunes vont en tout cas être curieux. Ce sera à lui de les retenir lors de son concert".

A l'affiche de cette première journée des "Ardentes": Damso, Eddy de Pretto, Caballero&Jeanjasss + guests mais aussi Suprême NTM.