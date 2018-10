Liège: c'est parti pour 5 semaines de foire

La 159ème édition de la foire d'octobre débute ce samedi... La plus grande foire du pays, avec ses 175 attractions. Avec une nouveauté cette année: le "Top of the World", un carrousel à chaine qui permet d'avoir une vue imprenable sur la Cité Ardente. Il s'agit de la plus grande attraction de la foire, avec 60 mètres de haut. Une attraction qui a un coût: un million et demi d'euros.

Le forain et son fils - © RTBF - Marc Hildesheim

Nous nous sommes fait inviter dans la caravane d'une famille de forains. Une caravane qui a tout d'un appartement. "On vit toute l'année dans la caravane, même en hiver" explique le forain. "On n'a pas de maison. Les autres ont des petits garages et des grandes maisons. Nous, on a des petites maisons et des grands garages pour mettre le matériel à l'intérieur. Tous les ans, on revient, et depuis que je suis petit, je viens ici à Liège. Je connais le boucher, le boulanger, tout le monde se connait, c'est chouette. Pendant un mois et demi, je suis un Liégeois".

Écoutez ci-dessous notre visite guidée...