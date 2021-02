Liège-Bruxelles : 3 policiers inculpés de viol et voyeurisme

Des policiers interpellés sur leur lieu de travail, ce n’est pas banal et c’est ce qui s’est passé mardi à la zone de Bruxelles capitale Ixelles.

L’inspection générale et le service des affaires internes de la police accompagnés de policiers locaux sont descendus au service trafic de la police de la zone.

C’est là que travaillent 5 policiers originaires de la région liégeoise.

Les 5 agents ont été emmenés.

Ils ont ensuite été entendus à propos de graves faits de mœurs. Après leur audition, deux d’entre eux ont été relâchés. Les autres restent en détention.

Les policiers sont suspectés de viol et d’attentat à la pudeur. Les faits se seraient déroulés en dehors de leur travail, dans la sphère privée.

C’est le parquet de Liège qui est saisi du dossier.

Les policiers ont été entendus ce mercredi par le juge d'instruction. Les 3 hommes ont été placés sous mandat d'arrêt pour viol et voyeurisme. Un d'entre eux devra aussi répondre d'attentat à la pudeur.

On n'en sait pas plus actuellement sur les faits et leurs circonstances.