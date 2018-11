Liège : brocante à l'hôpital

"Vous êtes intéressés par du matériel médical, de cuisine ou du mobilier ?" L'annonce n'émane pas d'un énième vide-grenier populaire, mais bien du Centre Hospitalier Chrétien ou CHC. Ce dernier organise le dé-stockage de son entrepôt d'Alleur, sous forme de vente de matériel d'occasion tout public. L'espace libéré doit accueillir le nouveau magasin professionnel de la future Clinique du Mont Légia.

La caverne du docteur Alibaba

Passé l'entrée aussi large que discrète du hangar accueillant la vente, difficile de savoir où regarder. Dans la salle désormais à moitié vide, les armoires à bidules se chevauchent pêle-mêle et les ustensiles aux noms jargonneux s'entassent dans tous les coins. Où les tables, remorques et montagnes de vaisselle rencontrent les paires de gants, lits d'hopitaux et autres stétoscopes. "C'est un peu notre caverne d'Alibaba" confie Alain Hougrand, gestionnaire hôtelier du CHC. L'espace était jusqu'ici destiné à accueillir le matériel - médical mais pas seulement - décrété vétuste ou tout simplement déplacé pour cause de restructuration. "Lorsque, pour une raison ou une autre, on décide par exemple de fermer la sandwicherie d'une clinique, une grande partie de son contenu se retrouve ici" explique Alain Hougrand. "Je ne jette jamais rien !" Les fournitures ainsi stockées sont mobilisables pour d'autres projets. Mais encore, elles sont parfois données ou vendues à ceux qui en font la demande. "Une personne nous a acheté un four professionnel pour monter un foodtruck de tacos" sourit Alain Hougrand. "Une autre fois, j'ai pris la décision de donner du matériel médical à la gérante d'une petite maison de repos."

Tout doit partir !

Mais pour l'heure, l'entrepôt doit faire peau neuve. "Pour début décembre au plus tard" précise Claudio Abiuso, directeur des opérations CHC. "Avec la construction de la Clinique du Mont Légia, cet espace s'est avéré très intéressant". Une première bourse est alors organisée, vente publique aux plus offrants dont les bénéfices seront versées aux actions sociales du CHC. Tout ce qui ne trouvera pas acquéreur sera distribué à différentes organisations. "Par exemple des ASBL qui organisent l'envoi de matériel médical en Afrique" note Claudio Abiuso. "Et s'il reste encore quelque chose après ça... Nous appellerons ferailleurs et brocanteurs !"

La vente publique s'est déroulée les 15 et 16 novembre à Alleur. L'enlèvement du matériel est prévu aux 19, 20 et 21 novembre.