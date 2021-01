Liège: bpost réorganise ses services et met en vente certains bureaux

Il y en a peut-être un à vendre près de chez vous: de nombreux bureaux de poste cherchent preneurs. Ils sont mis en vente par bpost, dans le cadre de la réorganisation de ses services.

Rien qu'en province de Liège, il y en a un dizaine proposés sur le site internet de Bpost: Comblain-au-Pont, Marchin, Herve, Eupen, Stavelot, Raeren, Malmedy, Braives, Aywaille, autant de bâtiments bpost actuellement ou bientôt à vendre.

Bpost dispose d'ailleurs d'une équipe "immobilier" et propose même des offres "coup de cœur". Fanny Charpentier, porte-parole de bpost: "Les bâtiments qui sont à vendre, ce sont souvent des bâtiments qui comportaient les deux aspects de notre métier, donc le guichet, et puis une autre partie du bâtiment qui était consacrée à tout ce qui est organisation des tournées. C'est ce service qu'on doit réorganiser et qui amène certains bâtiments à être vendus".

Et dans les biens à vendre, il y a un peu de tout, comme le souligne Fanny Charpentier: "Il y a des maisons individuelles qui avaient été transformées à l'époque, il y a parfois plusieurs dizaines d'années, en bureaux de poste. Ces bâtiments peuvent être facilement reconvertis en maisons. Après, il y a d'autres projets pour lesquels un promoteur va décider de complétement raser le bureau existant pour par exemple créer un bâtiment mixte avec des habitations, une épicerie... La plupart du temps, ce sont des petits projets immobiliers avec la création de quelques appartements".