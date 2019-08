Liège Boverie : Luis Salazar, 40 ans de passion en peintures

Une technique évolutive

Entre ces 2 oeuvres, 40 ans ce sont écoulés - © rtbf

Né à San Sebastian au pays basque, Luis Salazar est liégeois depuis ses 10 ans. C’est à cette époque que ses parents ont fui le franquisme pour rejoindre la Cité ardente. Son caractère bien trempé, il le doit peut-être à ses origines. Son goût pour la peinture est précoce. "A 8 ans, je voulais déjà être peintre", confie-t-il. A 62 ans, il n’a rien perdu de sa passion, de son œil vif et de son amour pour son art et pour son épouse, Geneviève. Les deux sont d’ailleurs liés. "J’ai rencontré mon épouse ici, à côté de la Boverie. Pour cette, on a choisi les tableaux ensemble parmi 800 œuvres éparpillées chez des collectionneurs un peu partout dans le monde. En entrant dans l’expo, le visiteur découvrira deux tableaux : le premier que j’ai peint en rencontrant mon épouse en 1979 parce que ma vie a commencé à ce moment-là et le dernier en 2019".

Au fil de l’expo, on voit la technique évoluer : " au début, je peignais avec de la matière, je peignais à l’huile. Il y avait du relief. C’était des grands champs colorés et on arrive après avec de toutes petites formes mises en aplats et sans aucun relief".