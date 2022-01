Liège: bilan positif pour le Village de Noël et la patinoire place Cathédrale

A Liège, le bilan pour le Village de Noël et la patinoire de la place Cathédrale est plutôt positif. Un bilan qui relève presque du miracle de Noël, après l'annulation l'an dernier et les incertitudes sur le maintien de cette édition pour cause de crise sanitaire. Le village de Noël et la patinoire ont donc sauvé la mise.

Moins de touristes, plus de jeunes au Village de Noël

Le Village de Noël de Liège affiche tout de même une fréquentation en baisse de 20%, mais il a plus que limité les dégâts. Ce sont les chalets où l'on pouvait boire et manger qui ont plutôt bien fonctionné, moins l'artisanat et les cadeaux.

Covid oblige, le public a quelque peu changé. Un peu moins de touristes, moins de personnes âgées sans doute plus craintives, mais plus de jeunes.

Le Village de Noël de Liège a été plusieurs fois menacé de fermeture, mais en définitive, c'est le seul de cette importance en Belgique à avoir pu rester ouvert jusqu'au bout.

Mais tout cela se paie: les organisateurs estiment que les mesures de contrôle du Covid Safe Ticket auront coûté environ 70.000 euros en engagement de personnel.

20% de fréquentation en plus pour la patinoire

Une différence de fréquentation également de 20%, mais en plus, c'est le bilan affiché par la patinoire. Elle aura attiré 22.000 patineurs. Il faut dire qu'elle a pu ouvrir 7 semaines, une de plus que les autres années, et qu'elle a bénéficié d'une semaine de congés scolaires supplémentaire en raison des mesures Covid.

Mais dans ce bilan, il va aussi falloir tenir compte du coût des contrôles des CST et de la facture d'électricité qui a flambé pour refroidir la glace.

Du côté de Huy, les organisateurs des plaisirs de Noël dressent aussi un bilan plutôt positif pour la patinoire et ses chalets.