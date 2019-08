Liège: bilan du 15 août très positif

Le bilan complet des 14 et 15 août est très positif, explique la police de Liège dans un communiqué.

"En ce qui concerne le travail policier, 12 personnes ont été arrêtées dans un cadre administratif (6 troubles à l'ordre public, 2 ivresses publiques, 4 personnes en séjour illégal) et trois personnes ont été déférées au Parquet (un pour vol, un pour ivresse suivie de rébellion et un pour commerce de stups). En ce qui concerne le travail de la Croix Rouge, le bilan est de 68 admissions pour bobos divers et alcool et 6 évacuations vers les hôpitaux liégeois. Cette année, ce sont 150.000 personnes qui ont fêté le 15 août dans une très bonne ambiance" conclut le communiqué.

Des festivités du 15 août en Outremeuse qui vont s'achever ce vendredi, avec d'abord l'enterrement de Matî l'Ohê (Mathieu l'Os). Le départ de la procession est prévu à 17h00, devant le musée Tchantchès.

C'est un feu d'artifice qui ponctuera la fête. Il sera tiré à 22h30 depuis la passerelle.