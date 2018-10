Liège: bienvenue dans le monde magique du virtuel

Devenir durant quelques minutes un super gardien de but ou encore participer à une compétition de surf en ressentant de grosses sensations en toute sécurité, c'est ce que vous propose Liège Virtual Week.

Installé dans les locaux du Relab sur la place Saint-Paul, cet espace vous propose de tester, gratuitement, les dernières innovations en matière de visualisation 3D.

Jusqu'au 20 octobre, vous pourrez tester le matériel mis à disposition du public et visionner, dans une salle au sous-sol, des films en réalité virtuelle.

Cette année, des nouveautés sont à la disposition des visiteurs. Comme l'explique Jacques Berly, un des co-organisateurs de l'évènement. "Il y a, notamment, un nouveau casque de réalité mixte qui vous permet de vous déplacer sans avoir un fil qui vous relie à un ordinateur. Tous les capteurs sont situés dans le casque et vous pouvez jouer à différents jeux. Vous pouvez vous mettre dans la peau d'un gardien de but. C'est l'ordinateur qui vous envoie les ballons et vous devez faire les bons mouvements pour ne pas encaisser un goal. Il y a, devant le joueur, une caméra 3D qui enregistre les différents mouvements, ce qui permet de réagir en temps réel. Tout est virtuel vous avez un casque, vous voyez un terrain, un ballon et un joueur qui n'existent pas".

La réalité augmentée au service de l'industrie

Liège Virtual Week, est également l'occasion de montrer au public des applications qui ne sont pas simplement au service des loisirs.

Jacques Berly: "On peut imaginer qu'un jour vous mettrez votre casque de réalité virtuelle, vous regarderez votre imprimante et vous verrez apparaître les niveaux des différentes cartouches d'encre et d'autres informations".

Ce type d'applications pourraient permettre à des industriels et à des techniciens de gagner du temps et d'obtenir des informations qui viennent de très loin.

Un cinéma VR

Au sous-sol du Relab, l'occasion vous est donnée de visionner plusieurs longs métrages à l'aide d'un casque et d'un siège pivotant. Les films proposés sont un mix de fictions et de documentaires.

Renseignements : https://www.liegevirtualweek.be/