Liège : bientôt un Selfie Studio pour les accros à Instagram et TikTok

C’est le premier studio du genre en Wallonie : un Selfie Studio va bientôt ouvrir ses portes dans le Carré à Liège.

Il s’agira d’un studio photos d’un nouveau genre, avec des décors, éclairages et accessoires pour réaliser des selfies, stories, et séquences TikTok. C’est très en vogue chez les jeunes.

Nous avons poussé les portes de ce nouveau temple de la cool attitude, ou plutôt "awesomeness", comme on dit aujourd’hui. "C’est fort populaire aux États-Unis, et c’est en train de se développer depuis les derniers mois avec l’ascension de TikTok", explique Noah Draga, le responsable de ce Selfie Studio à Liège. "Il y a de plus en plus de Selfie Studios, et on s’est dit, pourquoi pas l’apporter en Wallonie. Aujourd’hui, les selfies et les TikTok sont surtout faits dans la chambre, dans l’espace familial. Ici, on essaye de donner un espace et un décor qu’on ne va pas forcément avoir chez soi. On a déjà fini quatre-cinq décors. Il y en a 24 au total. Ici, on a un mur de nuages. C’est très bien pour les selfies. On a aussi un mur de graffitis, c’est plein de smileys avec plein d’expressions différentes. Il y aura aussi une piscine avec plein de boules et des bouées. Le public cible est âgé de 13 à 26 ans, parce que c’est le public le plus populaire et celui qui fait le plus de TikTok et de contenus sur les réseaux sociaux".

Dans le Selfie Studio, pas de photographe. Ce sont les jeunes qui viennent avec leur caméra ou leur smartphone et règlent l’éclairage.

15 euros par heure et par personne, c’est le prix à payer pour être tendance, ou plutôt "dans la hype".

Le Selfie Studio Liège sera ouvert durant tout le mois d’avril, mais sur rendez-vous uniquement, en raison des nouvelles mesures sanitaires.