Liège : Benoît Drèze (cdH) met un terme à sa carrière politique

Après 30 ans de carrière, Benoît Drèze (cdH) vient d’annoncer sa retraite politique. Il a donc donné sa démission au conseil communal de Liège. C’est Julien Etienne, âgé de 26 ans, qui le remplacera.

Tout pour l’associatif

"Après 30 ans de vie politique intense au cdH, j’ai décidé début 2019 de me retirer de la vie parlementaire et aujourd’hui, fin 2020, de me retirer de la vie communale. A 63 ans, je souhaite consacrer tout mon temps à la vie associative et coopérative. Mais, surtout, je souhaite passer le témoin à une nouvelle génération pleine de promesses. Julien Etienne sera, j’en suis certain, un excellent conseiller communal. Il connaît bien la ville, ses services, sa vie politique. C’est un garçon chaleureux, généreux, enthousiaste, organisé, bref un vrai humaniste", a commenté Benoît Drèze.

Son remplaçant, Julien Etienne, a commencé à s’intéresser à la politique dès l’âge de 16 ans. Quatrième sur la liste du cdH en octobre 2018, il avait récolté 558 voix. "Aujourd’hui, c’est un nouveau challenge qui se présente à moi en devenant conseiller communal de la Ville de Liège et je ferai tout mon possible pour remplir ce rôle de la meilleure des façons. Il me tient particulièrement à cœur de défendre les quartiers périphériques parfois oubliés", explique le nouveau conseiller.

Julien Etienne n’était que troisième dans l’ordre de suppléance. Michel de Lamotte et Alda Greoli ont décidé de lui laisser leur place pour "mettre en avant la nouvelle génération".