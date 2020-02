Liège: Belle-Ile s'offre un relooking pour ses 25 ans d'existence

Belle-Île se rafraîchit et va bientôt s'agrandir. La galerie commerçante avait dû reporter ses projets suite au départ inattendu de l'hypermarché Carrefour. Depuis, de nouvelles enseignes s'y sont installées.

Un relooking...

Les travaux prévus de longue date peuvent donc démarrer. Et cela a commencé il y a quelques jours à peine, par un grand rafraichissement de l'artère principale de Belle-Ile, qui abrite une centaine de magasins. Une cure de jouvence pour cette galerie commerçante inaugurée il y a 1/4 de siècle.

Ce chantier, qui concerne également l'ancien espace Carrefour, vous le verrez à peine puisque les travaux se déroulent pendant la nuit, après la fermeture. Kasper Deforche, du groupe Wereldhave Belgium, propriétaire de Belle-Ile: "On va créer des aires de repos. On a déjà créé la luminosité naturelle dans le nouveau couloir Carrefour. Il n'y avait pas d'accès du parking direct vers la zone Carrefour. Et bien dans un mois, il y aura un accès direct dans cette zone qu'on a déjà complètement modifiée en morcelant la surface laissée vacante par Carrefour".

Et une extension

Une fois ce relooking terminé, les travaux d'agrandissement vont pouvoir débuter. Une extension va en effet être construite pour accueillir une vingtaine de nouvelles enseignes plus orientées vers l'extérieur, avec en plus sans doute un club fitness, des espace de co-working, et 500 places de parking supplémentaires (ce qui portera la surface totale dédiée au shopping à 40.000 mètres carrés).

Ce chantier devrait débuter à la fin de l'année et s'achever au premier semestre 2022, dans un peu plus de deux ans donc.

Coût du relooking et des extensions: 60 millions d'euros.

Et depuis l'installation des nouvelles enseignes à la place de Carrefour, Belle-Ile dit avoir augmenté sa fréquentation de plus de 10%, pour atteindre les 3,5 millions de visiteurs.