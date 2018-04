Liège-Bastogne-Liège: les fans s'installent déjà dans la côte de la Redoute

Ce weekend, la saison des classiques du printemps se terminera par Liège-Bastogne-Liège. Une épreuve cycliste qui accueille toujours beaucoup de spectateurs. Sur la côte de la Redoute, les fans se pressent déjà pour avoir les meilleures places. Nous sommes allés à leur rencontre ce vendredi matin.

Pour la plupart, les fans sont là depuis plusieurs jours. Ils attendent mais ne s'ennuient pas. "On se balade, on fait des promenades, on prend le vélo, on est bien" dit un spectateur. Ce matin, ils ont même eu droit au passage de coureurs qui testent la côte de la Redoute. C'est comme s'ils y étaient déjà.

Les coureurs vont encore passer quelques fois d'ici dimanche. Et le jour J, il faudra se lever tôt pour se frayer une belle place au soleil.