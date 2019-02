Liège-Bastogne-Liège également en dictée

Les élèves de 6e primaire des écoles francophones de la province de Liège, tous réseaux confondus, ainsi que les élèves de 1ere année secondaire de l'enseignement provincial sont invités à participer à un concours consistant à réaliser une dictée et à répondre à trois questions en lien avec la course cycliste Liège-Bastogne-Liège qui fera vibrer la Cité ardente en avril prochain, a-t-on appris vendredi auprès du service communication de la province de Liège.

La Province de Liège réitère en 2019 la dictée de Liège-Bastogne-Liège initiée en 2018 à l'occasion de la 105e édition de ce grand rendez-vous cycliste qui se déroulera le 28 avril prochain. L'épreuve consiste à réaliser une dictée d'une dizaine de lignes et à répondre à trois questions sur le thème du vélo et du sport cycliste.

Les établissements concernés ont été informés de l'organisation de ce concours et sont invités à inscrire leur(s)classe(s) auprès de Sandrine Bufalino (sandrine.bufalino@provincedeliege.be).

L'épreuve se déroulera le mercredi 13 mars, à 10 h, au sein des écoles participantes mais l'une d'elles aura la chance d'accueillir un invité "surprise" du sport ou des médias qui lira la dictée. Les quatorze premiers élèves classés bénéficieront d'un accueil privilégié le jour de la course, soit lors du départ pour sept d'entre eux, soit pour l'arrivée à Liège pour les sept autres. En outre, la remise des prix aux 175 premiers classés se déroulera la veille, dans le cadre de la présentation officielle au public des équipes de Liège-Bastogne-Liège sur le podium qui sera établi sur l'Espace Tivoli à Liège.

"En 2018, 460 élèves du primaire et 535 élèves du secondaire avaient participé à la première édition de ce concours de dictée. Les chiffres actuels d'inscription sont très encourageants et nous espérons qu'ils grimpent encore dans les prochains jours afin que cette opération devienne un événement inter-écoles récurrent et incontournable dans les années à venir", souligne Muriel Brodure-Willain, députée provinciale en charge de l'enseignement et de la formation.