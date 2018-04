Liège-Bastogne-Liège de retour dans la Cité ardente en 2019

La Flèche Wallone dans le rétroviseur, cap désormais sur Liège-Bastogne-Liège. C'est dimanche qu'aura lieu la reine des classiques ardennaises. Et dès l'année prochaine, l'arrivée de La Doyenne devrait à nouveau se disputer en Cité ardente.

Depuis 1992, pour des raisons plus politiques que sportives, les coureurs terminent les 258km500 à Ans. Mais les temps changent et les rapports de forces aussi. A quelques jours de la prochaine édition, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, met le grand braquet et confirme que Liège devrait accueillir l'arrivée de la Doyenne : "Tous les feux sont verts pour que l’arrivée soit de nouveau à Liège en 2019. Nous veillerons en collaboration avec les organisateurs à offrir le meilleur final possible au cœur de la Cité."

La ligne d'arrivée de Liège-Bastogne-Liège à nouveau tracée sur le sol liégeois, boulevard de la Sauvenière comme à la grande époque, une décision qui devrait être officialisée la semaine prochaine lors de la signature de la nouvelle convention entre ASO, organisateur de l'épreuve et la province et la ville de Liège.