Liège: balade de seniors en smartphones à travers la ville

Une balade pas comme les autres a lieu ce lundi dans les rues de Liège. 14 seniors, des dames, ont arpenté la ville, smartphones en mains. Après avoir suivi des cours d'utilisation de l'outil pendant l'année, l'heure était venue de se lancer dans un exercice pratique sur le terrain : essayer de se connecter sur le wifi public de la ville. Un véritable parcours du combattant. "On n’a pas l’esprit logique avec un smartphone. J’ai 73 ans et je n’ai pas été élevée avec cette génération. Tout est compliqué et nouveau pour moi" témoigne l’une des participantes.

Mais Emilie, formatrice en informatique et réseaux sociaux au service des seniors de la Ville de Liège, se réjouit tout de même de ses "élèves" : "Je suis contente quand elles y arrivent et quand elles prennent confiance en elles aussi. Beaucoup sont arrivées ici en initiation, c’était la catastrophe. Maintenant, elles font plein de choses toutes seules et c’est super."