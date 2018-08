Liège: au moins 33 communes dédommagées suite à la sécheresse "exceptionnelle"

C'est une bonne nouvelle pour nos agriculteurs: la sécheresse des derniers jours a été officiellement reconnue comme "exceptionnelle" par l'IRM, l'Institut royal météorologique. Ce qui devrait donner droit à des dédommagements dès le début de l’année prochaine. En province de Liège, plus d'une trentaine de communes sont concernées: 33 précisément, sur les 166 communes wallonnes déjà reconnues comme touchées par cette sécheresse exceptionnelle. Un nombre qui devrait encore grossir d'ici la fin du mois.

Quelles sont les communes concernées?

Impossible de les citer toutes, mais c'est notamment le cas de Huy, Marchin, Clavier, Ferrière et Wanze en région hutoise, Hannut, Lincent et Wasseige en Hesbaye. Aubel, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux en région verviétoise, Aywaille, Comblain, Dalhem, Visé, Sprimont et Oupeye en région liégeoise.

Quelles sont les conditions?

Pour que les dégâts aux cultures puissent être reconnus comme calamités agricoles, il y a plusieurs conditions. D'abord, l'IRM compare la sécheresse sur une période de minimum 20 ans pour déterminer si elle est ou pas exceptionnelle. Des critères économiques entrent aussi en ligne de compte: il faut que les dégâts globaux dépassent le million et demi d'euros, que les dégâts moyens par exploitation agricole sinistrée se chiffrent à au moins 7.500 euros, et que minimum 30% de la production soit sinistrée.

Un dédommagement prévu début 2019

Des PV devront être dressés au moment de la récolte, les chiffres seront ensuite communiqués au gouvernement wallon et des décisions seront prises individuellement. Les dédommagements sont espérés pour début de l'année prochaine.