Liège: Arthur, bloqué en zone rouge, va rater sa rentrée universitaire

Arthur, un étudiant liégeois de 22 ans, est actuellement en vacances aux Canaries. Il y est bloqué à cause de la quarantaine. L'archipel espagnol est en effet passé en zone rouge. Il va donc rater les premiers jours de cours: "On a décidé de faire une semaine à Ténérife et une semaine à Gran Canaria" explique-t-il. "La semaine à Ténérife s'est déroulée classiquement, dans une zone verte. Et puis on a pris notre vol à destination de Gran Canaria, et là, lors de notre atterrissage, le gouvernement a décidé de faire passer cette zone en zone rouge. Quand on a réservé notre voyage, trois jours avant de partir, c'était une zone verte. Et puis, quelques jours après, on se retrouve dans une zone rouge. A un jour près, nous n'avons pas pu modifier notre réservation".

Une mesure qui ne concerne que les touristes belges: "Dans cet hôtel international, on a certaines nationalités qui sont complètement autorisées à voyager vers cette destination et qui n'ont pas de contraintes. Ici, il y a d'autres Belges qui, eux, sont plus inquiets par rapport à leur travail. Et pour moi, la rentrée est compromise. Elle est prévue le 14 septembre en présentiel. Malheureusement, si je dois suivre la mesure de quarantaine, je ne pourrai pas assister à cette rentrée académique. Est-ce que des mesures seront mises en place? Est-ce que je pourrai la suivre à distance?"